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Москва обвинила Токио в попытках нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора

МИД РФ упрекнул японскую сторону в искажении сути договоренностей лидеров двух стран

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - МИД РФ обвинил японскую сторону в грубом искажении сути договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса по проблеме мирного договора и в попытках искусственно нагнетать атмосферу вокруг этого вопроса.

9 января посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки был приглашен в МИД России, и замглавы МИД РФ Игорь Моргулов заявил ему, что в Москве обратили внимание на прозвучавшие в последнее время высказывания японского руководства по проблематике мирного договора с Россией, в частности, о необходимости "добиться понимания" жителей южных Курил по вопросу о "переходе территориальной принадлежности островов к Японии", а также об "отказе от требования выплаты Россией компенсаций" в пользу Японии и бывших японских жителей за "послевоенную оккупацию островов". Кроме того, объявляется, что именно в 2019 году наступит "поворотный момент" в вопросе о мирном договоре.

"Главе японской дипмиссии было указано, что подобные высказывания грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса на основе Совместной декларации 1956 года, дезориентируют общественность двух стран относительно содержания переговоров. Такие заявления не могут быть расценены иначе как попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий ее урегулирования", - говорится в сообщении МИД РФ.

Территориальные претензии Японии

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В соответствии с советско-японской декларацией 1956 года, прекратившей состояние войны между СССР и Японией, СССР соглашался передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.

Как сообщалось, в конце ноября прошлого года сахалинская областная Дума обратилась к МИД России с просьбой исключить территориальный вопрос из переговорного процесса по мирному договору между РФ и Японией. Позже, в декабре в Южно-Сахалинске прошел митинг против идеи передачи Южных Курил Японии.

Перед этим в Сингапуре состоялись переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что на них не обсуждали вопрос передачи Курил Японии. Он добавил, что "обсуждались вопросы, связанные с совместной экономической деятельностью" России и Японии на Южных Курилах.

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Теги: МИД РФ, Япония, Курилы

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