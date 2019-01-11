Глава Минстроя счел преждевременным обсуждение запрета на газификацию жилых домов

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Возможность внесения изменений в нормативные документы о строительстве домов с газоснабжением после трагедии в Магнитогорске должна быть тщательно взвешена, считает глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

"Я думаю, что сейчас не надо делать скоропалительных решений", - заявил министр журналистам в Кургане в пятницу, отвечая на вопрос о возможности запрета газификации многоквартирных домов.

"Во-первых, работают правоохранительные органы, которые дадут четкую оценку. После этого мы спокойно должны дать профессиональную оценку, что же произошло. И после этого принимать какие-то решения о принятии тех или иных нормативных документов", - сказал Якушев.

По его словам, в данном случае необходим взвешенный подход.

"Хочу выразить соболезнования всем, кто пострадал, но сейчас нужно все спокойно оценить и после этого принять спокойные, трезвые взвешенные решения", - подчеркнул глава Минстроя.

В то же время он допустил, что строительные нормы в РФ могут измениться по итогам расследования трагедии.

Как сообщалось, утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Прогремевший взрыв полностью разрушил подъезд. 39 человек погибли. В больницы попали пять человек; их состояние стабильно.