В Магнитогорске не выявили смещений стен пострадавшего дома

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Специалисты АО "Магнитогорский институт по проектированию металлургических заводов" (АО "Магнитогорский ГИПРОМЕЗ") после обследования не зафиксировали смещений стен дома в Магнитогорске, где 31 декабря произошло обрушение подъезда, говорится в заключении, опубликованном в понедельник администрацией Магнитогорска.

В частности, по результатам осмотра со 2 по 5 января смещений продольной и поперечной стены дома выявлено не было. "По результатам геодезических наблюдений за 5 и 6 января перемещения конструкций наружных стен не зафиксировано", - говорится также в документе.

Ранее сообщалось, что два подъезда жилого дома в Магнитогорске, частично обрушившегося в результате взрыва газа, будут снесены.

После завершения демонтажа седьмого и восьмого подъездов будет проведена еще одна проверка всех оставшихся подъездов дома. Окончательные решения будут приниматься на основании этой экспертизы.

В Магнитогорске утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Прогремевший взрыв полностью его разрушил. 39 человек погибли. В больницы попали пять человек; их состояние стабильно.

Вечером 3 января МЧС сообщило о завершении поисково-спасательной операции.