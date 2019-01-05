Спасенный в Магнитогорске младенец начал дышать самостоятельно в больнице

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Состояние мальчика, который пострадал при обрушении жилого дома в Магнитогорске и был доставлен в Москву для лечения, стабильно, сообщает в субботу пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

"За прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация (извлечение интубационной трубки из просвета гортани и трахеи), он перешел на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке", - сказали в пресс-службе.

В Магнитогорске утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного десятиэтажного 12-подъездного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Прогремевший взрыв полностью разрушил подъезд. 39 человек погибли.

Во время разбора завалов спасатели обнаружили живым 11-месячного младенца, он провел под завалами более 35 часов.

МЧС завершило поисково-спасательную операцию на месте трагедии 3 января.

Накануне в СКР сообщили, что следователи не нашли следов взрывчатки на фрагментах конструкций с места обрушения подъезда дома.