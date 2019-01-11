Похищенным в Москве мужчиной оказался фигурант возбужденного в Киеве дела об убийстве экс-депутата Вороненкова

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Мужчина, которого накануне вечером похитили рядом с кафе на проспекте Мира в Москве, оказался уроженцем Харькова Юрием Василенко, которого на Украине считают соучастником убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, произошедшего 23 марта 2017 года в Киеве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Собеседник агенства уточнил, что Василенко имеет двойное гражданство - РФ и Украины. В мае 2018 года прокуратура Киева называла Василенко соучастником убийства российского депутата. Сообщалось, что он скрылся от правоохранительных органов и находится в розыске.

Московские следователи возбудили уголовное дело о похищении человека после инцидента со стрельбой возле кафе на проспекте Мира, сообщила в свою очередь представитель столичного управления Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", - сказала Иванова в пятницу "Интерфаксу".

Она напомнила, что накануне вечером рядом с кафе на проспекте Мира неизвестные стали стрелять из огнестрельного оружия, затолкали мужчину в багажник автомобиля и скрылись.

"Следователи установили личность потерпевшего. По месту его жительства проведен обыск, в ходе которого изъяты патроны, травматический пистолет, сигнальные ракеты, мобильные телефоны, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия", - сказала Иванова, не уточнив имени похищенного мужчины.

Она добавила, что сейчас устанавливается местонахождение похищенного мужчины и лиц, причастных к этому преступлению.

Ранее в пятницу источник сообщал, что сотрудники правоохранительных органов изучают видео с места похищения, а также изъятые с места преступления гильзы калибра 7,62, предположительно, от пистолета ТТ.

Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года. Охранник экс-депутата сумел ранить убийцу - Павла Паршова, который впоследствии скончался в больнице.