В Москве со стрельбой похитили посетителя ресторана

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Посетителя ресторана на Проспекте Мира в Москве похитили неизвестные, сообщил в четверг "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Предварительно, на Проспекте мира около одного из ресторанов неизвестные несколько раз выстрелили в мужчину, после чего забрали его в свой автомобиль и скрылись",- сказал собеседник агентства.

Данная информация проверяется. Правоохранительные органы разыскивают серебристый джип без номеров.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.