Мужчина был похищен на севере Москвы после конфликта с тремя неизвестными

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы изучают видео с места похищения мужчины из кафе в Москве вечером 10 января, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

"На видеозаписи видно, что между мужчиной и тремя неизвестными произошел конфликт, в ходе которого в потерпевшего было совершено два выстрела, после чего его силой посадили в машину и увезли в неизвестном направлении", - сказал собеседник агентства.

По его словам, с места происшествия у кафе "Базилик" на проспекте Мира изъяты гильзы для пистолета ТТ калибра 7,62.

Личность похищенного пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет проводит проверку по факту похищения мужчины из кафе на проспекте Мира в Москве. "По предварительным данным, вечером 10 января вблизи кафе, расположенного по проспекту Мира в Москве, неизвестные произвели выстрелы из огнестрельного оружия и поместили мужчину в багажник автомобиля, после чего скрылись с места происшествия", - сообщила в четверг представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.