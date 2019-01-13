В МИД РФ удивились нежеланию японского министра проводить пресс-конференцию

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Токио нагнетали атмосферу перед переговорами глав МИД России и Японии, после чего решили отказаться от совместной пресс-конференции по их итогам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Накануне двусторонних переговоров японские коллеги попросили не проводить совместной пресс-конференции по их итогам. Вот, пожалуйста, такой странный противоречивый подход", - сказала Захарова в эфире программы "Вести недели" на "России 1" (ВГТРК).

"С одной стороны, информационное нагнетание ситуации перед переговорами, создание действительно очень нервозной атмосферы и в Японии, да в общем-то, и в целом по этой повестке. С другой стороны - отсутствие желания выйти к прессе по итогам переговоров, рассказать, чем они завершились", - добавила она.

"Странный подход? Более чем", - заключила Захарова.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 14 января проведет переговоры со своим японским коллегой Таро Коно в Москве.

11 января российское внешнеполитическое ведомство в преддверии визита в главы МИД Японии призвали Токио в полном объеме признать итоги Второй мировой войны, включая суверенитет нашей страны над южными Курильскими островами.

9 января посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки был приглашен в МИД России, и замглавы МИД РФ Игорь Моргулов заявил ему, что в Москве обратили внимание на прозвучавшие в последнее время высказывания японского руководства по проблематике мирного договора с Россией, в частности, о необходимости "добиться понимания" жителей южных Курил по вопросу о "переходе территориальной принадлежности островов к Японии", а также об "отказе от требования выплаты Россией компенсаций" в пользу Японии и бывших японских жителей за "послевоенную оккупацию островов". Кроме того, объявляется, что именно в 2019 году наступит "поворотный момент" в вопросе о мирном договоре.