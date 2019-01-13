Что произошло за день: воскресенье, 13 января

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в "Шереметьво". Никто из находившихся на борту лайнера чешской компании Smart Wings не пострадал. Однако ВПП пришлось закрыть на некоторое время, в результате в аэропорту начались задержки рейсов, "Аэрофлот" изменил свое расписание. Сегодня же работа ВПП была восстановлена. Инцидентом занялся СКР, предварительные версии произошедшего - ошибки пилотирования и некачественная уборка ВПП.

- В "Шереметьво" мужчина незаконно попал на борт самолета. Неизвестный прошел через вход для экипажей, выбежал на летное поле и поднялся по лестнице для технического персонала. Его задержали.

- Мужская и женская сборные РФ по биатлону выиграли эстафеты на этапе Кубка мира. Девушки опередили немок и чешек, впервые с 2012 года завоевав золото. Мужчины финишировали в Оберхофе впереди французов во главе с Мартеном Фуркадом.

- Иск к Навальному снова возвратили главе Росгвардии. Как сообщили в суде, Виктор Золотов не устранил нарушения, допущенные в его иске к оппозиционеру. Первый раз иск о защите чести и достоинства вернули в декабре.

- Токио отказался проводить пресс-конференцию после переговоров глав МИД в Москве. В российском министерстве констатировали, что японские коллеги нагнетали атмосферу в преддверии предстоящей встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран, а теперь не захотели рассказать СМИ, чем она завершится.

- Оппозиционный "Белорусский народный фронт" призвал ограничить трансляцию российских каналов. Также партия считает, что бизнес должен больше использовать белорусский язык в рекламных кампаниях, а граждане страны - указывать белорусский язык в качестве родного и языка повседневного общения дома.