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Летевший из Крыма в Москву самолет вернулся в Симферополь после взлета

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет, направлявшийся в Москву из Крыма, вынужденно вернулся в аэропорт отправления в субботу вечером, сообщила пресс-служба аэропорта "Симферополь".

"Рейс N4-534 авиакомпании Nordwind, выполнявший перелет по маршруту Симферополь - Москва (Шереметьево), после взлета запросил посадку в аэропорту вылета. Согласно правилам, в воздухе экипаж перед посадкой вырабатывал оставшееся топливо. Посадка произведена в штатном режиме в 20:56 по московскому времени", - говорится в пресс-релизе.

Авиакомпания направит резервный борт для доставки пассажиров в Москву, как ожидается, самолет прибудет в Крым около двух часов ночи, добила пресс-служба аэропорта.

Причина, по которой экипаж решил вернуться в Симферополь, в сообщении не указана.

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Теги: Россия, Крым

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