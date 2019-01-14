Обслуживание газового оборудования в поврежденном доме в Шахтах проводилось в мае

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Плановое техническое обслуживание газового оборудования многоквартирного дома в городе Шахты, где произошел взрыв газа, проводилось в мае прошлого года. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону".

"Из газового оборудования в доме только печки. Техобслуживание проводилось в мае прошлого года" - сказал собеседник агентства

В управлении по информационной политике правительства Ростовской области сообщили, что 9-этажный дом где произошёл взрыв газа, построен в 1993 году, в нем 72 жилых помещения.

"Жилой дом в Шахтах расположен по адресу улица Хабарова, дом 16. Построен в 1993 году, 9-этажный,имеет общую площадь всех помещений свыше 5 тысяч квадратных метров. Дом находится под управлением УК "Жилремсервис" с ноября 2016 года. Дом примыкает к пятиэтажке. На месте обрушения работают экстренные службы, в том числе областные спасатели - 20 человек и 4 единицы техники", - сказал собеседник агентства.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области утром в понедельник.

Эпицентр взрыва в жилом доме находился в квартире на девятом этаже, сообщили ранее в пресс-службе МЧС РФ. "Предварительно произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на девятом этаже девятиэтажного кирпичного дома", - сказали в пресс-службе.

МЧС эвакуировало всех жильцов дома - 140 человек.

По их данным, взрыв газа повредил четыре квартиры - две на восьмом, две на девятом этажах.

В ведомстве подчеркнули, что в результате взрыва газа в жилом доме погиб один человек. Восемь спасены, судьба еще шестерых остается неизвестной.

Основной версией инцидента в жилом доме городе Шахты является взрыв газа, сообщили "Интерфаксу" в штабе по ликвидации последствий аварии.

"Превалирующая версия - взрыв газа. Признаков теракта не просматривается", - сказал собеседник агентства.

По его словам, дом, в котором произошел взрыв, построен в 1993 году, в нем расположены 71 квартиры.