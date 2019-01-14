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Погибшим при обрушении здания в Шахтах оказался ребенок

Есть обновление от 09:20

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Погибший при обрушении здания в Шахтах - ребенок, сообщает оперативный штаб на месте обрушения.

Всего из здания эвакуировано 140 человек. "Еще одна женщина - в тяжелом состоянии", - сообщает оперативный штаб МЧС на месте обрушения.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области утром в понедельник.

По последним данным, семь человек спасены, еще два человека обнаружены под завалами, их извлекают.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК), что эпицентр взрыва находился на 9 этаже в 71 квартире.По его словам, всего в пострадавших от взрыва квартирах находились 13 человек.

"По местонахождению этих людей, зарегистрированных в квартирах, информация пока неизвестна", - сказал он.

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Теги: Ростовская область, Шахты

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