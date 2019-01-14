В МЧС открыли горячую линию после взрыва газа в ростовских Шахтах

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - "Горячая линия" открыта после взрыва газа в многоквартирном доме в городе Шахты, где произошло частичное обрушение на двух этажах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

"На базе главного управления МЧС России по Ростовской области открыт телефон горячей линии 239 99 99", - говорится в сообщении.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области утром в понедельник.

По последним данным, семь человек спасены, еще два человека обнаружены под завалами, их извлекают. При обрушении здания погиб ребенок.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК), что эпицентр взрыва находился на 9 этаже в 71 квартире.По его словам, всего в пострадавших от взрыва квартирах находились 13 человек.

"По местонахождению этих людей, зарегистрированных в квартирах, информация пока неизвестна", - сказал он.