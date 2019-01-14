МЧС сообщило о четырех людях, которые могут быть под завалами в доме в Шахтах

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Спасатели ищут четырех человек на месте взрыва газа в Шахтах (Ростовская область), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"В пострадавших квартирах проживали 12 человек. Среди них семеро спасены, 1 погиб, судьба четырех устанавливается", - сказали в пресс-службе.

В МЧС РФ уточнили, что наибольшие опасения вызывает судьба жильцов 68-й квартиры.

"В 67-й квартире проживали пять человек, все спасены, в 68-й квартире проживали три человека, их судьба неизвестна, в 71-й квартире находилось три человека, из них одна женщина погибла, спасен ребенок и мужчина. В 72-й квартире находилась одна женщина, ее судьба неизвестна", - сказали в пресс-службе.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области утром в понедельник.

Основной версией инцидента является взрыв газа, сообщили "Интерфаксу" в штабе по ликвидации последствий аварии.