Апелляционный суд на Украине оставил Вышинского под арестом до 27 января

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Херсонской области оставил в силе решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в государственной измене руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому до 27 января.

Как сообщил агентству "Интерфакс" адвокат Андрей Доманский, на заседании в понедельник апелляционный суд отклонил жалобы адвокатов на решение Херсонского городского суда.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена).