Власти заявили о возможности восстановить дом в Шахтах после взрыва

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Частично разрушенный взрывом газа дом в Шахтах подлежит восстановлению, сообщил в ходе заседания оперативного штаба министр строительства и архитектуры Ростовской области Сергей Куц.

"Была создана рабочая группа. В течение дня при первом визуальном осмотре стало понятно, что дом подлежит восстановлению", - сказал он.

В свою очередь заместитель губернатора Анатолий Сафронов сообщил, что минувшей ночью работы на месте происшествия проходили в сложных условиях. "Погода плохая была. Крановщики всю ночь ювелирно работали. Люди устали, следует их заменить. То же касается и охраны объекта", - сказал Сафронов.

Он отметил, что угроза обрушения здания до сих пор есть.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил сделать все возможное, чтобы люди могли вернуться в свои квартиры как можно скорее.

"Как только будете готовы, сделайте доклад по примерным срокам восстановления со всеми данными по проектной документации. Если люди могут там проживать, сделайте так, чтобы они смогли вернуться как можно быстрее", - сказал Голубев.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области утром 14 января. Погибли два человека, неизвестной остается судьба трех человек.