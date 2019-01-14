Больше 30 жильцов поврежденного дома в Шахтах попросили разместить их в гостинице

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Пострадавшие при взрыве газа в жилом доме в Шахтах будут размещены в гостинице, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

"С просьбой предоставить проживание в гостинице, где подготовлены места для пострадавших, обратились 29 человек. Только что сообщили, что список пополнила еще одна семья. В целом, это более 30 человек", - приводятся в сообщении слова губернатора Василия Голубева.

По информации пресс-службы, всем обратившимся будут предоставлены места.

Губернатор также сообщил, что в случае признания квартир в пострадавшем доме непригодными для проживания область обеспечит людей жильем.

"Для этого намерены использовать возможности федеральных программ и региональные средства. Муниципалитет уже занимается подбором жилья. Не исключен вариант, что область выделит деньги, а люди самостоятельно подберут жилье", - отмечается в сообщении.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области утром в понедельник. По последним данным, семь человек спасены, один погиб. Неизвестной остается судьба хозяйки квартиры, в которой произошел взрыв газа, а также трех жильцов квартиры, расположенной этажом ниже.