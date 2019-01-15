В Тверской области осудили трех мужчин, подложивших под поезд холодильник с кирпичами

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Суд в Тверской области вынес приговор трем местным жителям, подложившим под грузовой поезд холодильник с кирпичами, сообщили во вторник в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП).

При этом приговор впервые был вынесен за преступление, предусмотренное статьей 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств).

Суд установил, что в мае 2018 года трое молодых людей, будучи пьяными, установили на путях около станции Нелидово в Тверской области каркас от холодильника, набив его для веса и устойчивости кирпичами. На конструкцию на скорости 200 км/ч наехал грузовой поезд, однако жертв и ущерба удалось избежать, поскольку машинист своевременно применил экстренное торможение.

Один из осужденных приговорен к лишению свободы на восемь месяцев условно, остальные - к ограничению свободы на один год.