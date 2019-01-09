Два десятка вагонов с рудой сошли с рельсов в Оренбургской области

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Порядка двух десятков железнодорожных вагонов сошли с рельсов в Оренбургской области в среду, пострадавших нет, сообщает в среду региональное управление МЧС.

Авария произошла в районе станции Абдулино. На место происшествия выехала оперативная группа МЧС, а также оренбургский губернатор Юрий Берг.

"В связи с произошедшим возможна задержка трех пассажирских поездов: N101 Нижневартовск-Пенза, N103 Уфа-Саратов, N57 Иркутск-Кисловодск", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Приволжское СУ СКР на транспорте сообщает о сходе 17 вагонов с рудой, 14 из которых опрокинулись. При этом Куйбышевская железная дорога уточняет, что сход вагонов грузового поезда произошел в 06:33 мск на перегоне "Сарай-Гир - Абдулино".

"Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет. Причины схода выясняются. На месте происшествия работает комиссия Куйбышевской железной дороги", - говорится в сообщении.

Между тем, пресс-служба Следственного комитета предоставила оперативную видеосъемку, которая свидетельствует, что на месте инцидента обнаружен разлом одного из рельсов.

По данному факту проводится доследственная проверка.