После схода вагонов с углем в Свердловской области возбудили дело

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбудили следователи по факту схода грузовых вагонов на железнодорожном перегоне в Свердловской области, сообщает пресс-служба Уральского управления на транспорте СКР во вторник.

"По факту схода с рельсов 18 вагонов грузового поезда в районе станции Марамзино Свердловской железной дороги возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, утром во вторник на 63 километре перегона Храмцовская - Марамзино Свердловской железной дороги с рельсов сошли, по уточненной информации, 18 грузовых вагонов, груженных углем, с опрокидыванием. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

По предварительным данным, повреждено около 150 метров железнодорожного полотна, а также около 300 метров контактной сети. Все сошедшие вагоны получили повреждения.

В рамках уголовного дела следователи устанавливают свидетелей произошедшего, собственника груза и перевозчика, а также проводят иные следственные действия.