В Иркутской области возбудили дело из-за миллионного ущерба после схода вагонов с углем

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту причинения крупного ущерба ОАО "РЖД" в результате схода 29 вагонов с углем на Восточно-Сибирской железной дороге в Иркутской области утром в субботу. Об этом сообщается на официальном канале СКР в WhatsApp.

"Размер ущерба превысил 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

В Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР уточнили, что дело возбуждено по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее крупный ущерб).

Как сообщалось, 12 января в 9:20 по местному времени (4:20 по Москве) на 4969-м км Восточно-Сибирской железной дороги, на перегоне "Делюр-Тыреть" в Заларинском районе Иркутской области, сошли с рельсов 29 вагонов с углем. Никто не пострадал. Всего в составе грузового поезда было 67 вагонов.

В результате инцидента были повреждены две опоры контактной сети и 250 метров железнодорожного полотна. На участке Транссиба движение было приостановлено в обоих направлениях, задержаны два пассажирских поезда.

Движение было полностью восстановлено утром в воскресенье.