Шансов найти выживших на месте взрыва газа в Шахтах почти нет

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Шансов найти выживших при разборе завалов дома в Шахтах, где взорвался газ, практически не осталось, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте ЧП.

"Участок дополнительно проверен кинологическими расчетами несколько минут назад. Признаков жизни не обнаружено", - сказал собеседник агентства. Спасатели продолжают демонтаж конструкций на месте обрушения.

Возобновили работу строительные краны. Им предстоит разобрать бетонные перекрытия, прежде чем спасатели получат полный доступ к помещению, где предположительно могут оставаться еще три человека.

Взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области утром 14 января. Погибли два человека, неизвестной остается судьба трех человек.

Спасены семь человек, пятеро из них получили медицинскую помощь амбулаторно, еще двое - мужчина и девочка - были доставлены в больницу.

Эпицентр взрыва находился на девятом этаже. По данным горадминистрации, разрушены четыре и повреждены 16 квартир на восьмом и девятом этажах одного из подъездов.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ).

Президент РФ Владимир Путин поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим. Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил после завершения спасательной операции полностью обследовать здание, чтобы в случае необходимости оказать финансовую поддержку жильцам по линии федерального правительства.

Взрыв газа в жилом доме в Шахтах стал вторым подобным ЧП за последние две недели. В Магнитогорске утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного жилого дома. По последним данным, погибли 39 человек.