Жильцов поврежденного взрывом газа дома в Шахтах начали пускать за вещами

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Жильцы неповрежденных подъездов дома в городе Шахты, где произошел взрыв газа, начали заходить в квартиры за вещами, сообщил журналистам глава администрации города Андрей Ковалев.

"В подъезд, в котором произошло обрушение, пока никого не пускаем, также как и в первый подъезд соседнего дома, потому что он примыкает к разрушенному", - сказал Ковалев.

Он отметил, что при жильцах дома была запущена система отопления. Никаких проблем после запуска системы не возникло.

Взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области утром 14 января. Погибли два человека, неизвестной остается судьба трех человек. Спасены семь человек, пятеро из них получили медицинскую помощь амбулаторно, еще двое - мужчина и девочка - были доставлены в больницу.

Эпицентр взрыва находился на девятом этаже. По данным горадминистрации, разрушены четыре и повреждены 16 квартир на восьмом и девятом этажах одного из подъездов. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ).

Взрыв газа в жилом доме в Шахтах стал вторым подобным ЧП за последние две недели. В Магнитогорске утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного жилого дома. По последним данным, погибли 39 человек.