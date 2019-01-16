Обнаружено тело пятого погибшего при взрыве газа в городе Шахты

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Обнаружено тело последней жертвы взрыва газа в многоквартирном доме в городе Шахты, общее количество погибших - пять человек, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

"Обнаружено тело пятого погибшего. Поисковые и аварийно-спасательные работы завершены", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что спасатели вели поиски тела последней, пятой жертвы взрыва газа - 23-летней девушки.

Взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области утром 14 января. Эпицентр взрыва находился на девятом этаже. По данным горадминистрации, разрушены четыре и повреждены 16 квартир на восьмом и девятом этажах одного из подъездов. Было спасено семь человек, пятеро из них получили медицинскую помощь амбулаторно, еще двое - мужчина и девочка - были доставлены в больницу.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ).

16 января в городе Шахты объявлен траур по погибшим.