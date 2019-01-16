В России

Обнаружено тело пятого погибшего при взрыве газа в городе Шахты

Спасатели завершили поисковые работы

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Обнаружено тело последней жертвы взрыва газа в многоквартирном доме в городе Шахты, общее количество погибших - пять человек, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

"Обнаружено тело пятого погибшего. Поисковые и аварийно-спасательные работы завершены", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что спасатели вели поиски тела последней, пятой жертвы взрыва газа - 23-летней девушки.

Взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области утром 14 января. Эпицентр взрыва находился на девятом этаже. По данным горадминистрации, разрушены четыре и повреждены 16 квартир на восьмом и девятом этажах одного из подъездов. Было спасено семь человек, пятеро из них получили медицинскую помощь амбулаторно, еще двое - мужчина и девочка - были доставлены в больницу.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ).

16 января в городе Шахты объявлен траур по погибшим.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Россия, Ростовская область

Новости по теме

В России
Число погибших при взрыве газа в доме в Шахтах выросло до четырехЧисло погибших при взрыве газа в доме в Шахтах выросло до четырех
Остается неизвестной судьба еще одного человекаПодробнее
 Шансов найти выживших на месте взрыва газа в Шахтах почти нетШансов найти выживших на месте взрыва газа в Шахтах почти нет
В результате ЧП погибли два человека, судьба еще трех остается неизвестнойПодробнее
 Роскомнадзор повторно потребовал от Google фильтровать запрещенные сайты в поискеРоскомнадзор повторно потребовал от Google фильтровать запрещенные сайты в поиске
Если компания не подключится к реестру запрещенных в РФ сайтов, ей грозит еще один штрафПодробнее
 Путин держит в руках наличные один-два раза в годуПутин держит в руках наличные один-два раза в году
Зарплату и пенсию президент перечисляет на карту санкционного банкаПодробнее
ФНС запретила банкам проводить платежи в адрес онлайн-казино Azino777ФНС запретила банкам проводить платежи в адрес онлайн-казино Azino777
Налоговики прибегли к запрету платежей по причине невозможности полной блокировки востребованного ресурсаПодробнее
 Большая часть опасных конструкций многоэтажки в Шахтах демонтированаБольшая часть опасных конструкций многоэтажки в Шахтах демонтирована
Уже демонтированы три из четырех плит, при проведении работ обрушений не произошлоПодробнее
 Законопроект об установке системы оповещения об утечке газа в домах внесен в ГосдумуЗаконопроект об установке системы оповещения об утечке газа в домах внесен в Госдуму
Депутаты предлагают за счет средств Фонда капремонта устанавливать систему контроля за обеспечением газовой безопасностиПодробнее
 Лавров осудил призыв советника Абэ к США о поддержке переговоров по мирному договоруЛавров осудил призыв советника Абэ к США о поддержке переговоров по мирному договору
Глава МИД РФ также отметил сохранение значительных расхождений с Японией в процессе подготовки документаПодробнее
 Медведев ответил на претензии Лукашенко из-за налогового маневраМедведев ответил на претензии Лукашенко из-за налогового маневра
Премьер призвал Белоруссию ценить помощь, которую РФ оказывает ей крупными кредитамиПодробнее
 Спасатели начали разбирать завалы на верхних этажах обрушившегося дома в ШахтахСпасатели начали разбирать завалы на верхних этажах обрушившегося дома в Шахтах
По-прежнему остается неизвестной судьба четырех человекПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 15 января6 фото
15 января
Фотохроника 15 января
Фотохроника 14 января6 фото
14 января
Фотохроника 14 января
Лучшие фото недели10 фото
11 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЧисло погибших при взрыве газа в доме в Шахтах выросло до четырехМоскваГидроудар назвали возможной причиной затопления участка салатовой ветки метроВ миреСуд в Таиланде вынес приговор Насте РыбкеЭкономикаДля преодоления бедности россиянам не хватает 800 млрд рублей в годВ миреИз-за "шатдауна" Трампу пришлось заказать для приема в Белом доме еду из фастфудаВ РоссииРоскомнадзор повторно потребовал от Google фильтровать запрещенные сайты в поиске

Глава МИД Южной Кореи поддержал скорейшее возобновление переговоров США и КНДР

Оттава попросила Пекин помиловать приговоренного к казни канадца

Ллойд Шеленберг признан виновным в контрабанде 222 кг наркотиков Подробнее

Обнаружено тело пятого погибшего при взрыве газа в городе Шахты

Спасатели завершили поисковые работы Подробнее

ВАДА потребуется больше времени для проверки московской антидопинговой лаборатории

Доказательства лжи экс-главы штаба Трампа следствию представлены суду

Соответствующие документы опубликовала команда спецпрокурора Мюллера Подробнее

Сенатор-демократ Гиллибранд заявила о намерении баллотироваться в президенты США

15 человек погибли в результате нападения на отель в Кении

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');