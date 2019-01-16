Главные новости
В РоссииВ ЕС согласовали санкции против подозреваемых в отравлении СкрипаляВ РоссииПутин распорядился расселить пострадавший от взрыва газа дом в МагнитогорскеВ РоссииЗадержан гендиректор производителя водки "Пять озер" и "Хаски"
В России

Похороны погибших при взрыве газа в Шахтах пройдут в четверг и пятницу

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Пятерых жертв взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Шахтах похоронят 17 и 18 января, сообщает пресс-служба администрации города.

В РоссииОпознаны все пять погибших при взрыве газа в ШахтахОпознаны все пять погибших при взрыве газа в ШахтахЧитать подробнее

В четверг пройдет прощание с Викторией Лариковой и Людмилой Власовой. "Сегодня в Кашарский район доставлено тело Виктории Лариковой. Несмотря на то, что последние десять лет она жила в городе Шахты, предать ее земле родственники решили на родине - на хуторе Новодонецком. Похороны Людмилы Власовой назначены на 11 часов 17 января на кладбище поселка Каменоломни", - говорится в сообщении

На следующий день в последний путь проводят семью Пашутиных. "Ольгу, Владимира и их 23-летнюю дочь Татьяну похоронят на новом кладбище города Шахты. Отпевание пройдет 18 января в 14.00 в Покровском кафедральном соборе", - сообщили в пресс-службе.

Ранее власти города заявили о том, что администрация берет на себя все затраты по организации похорон погибших.

14 января взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном доме в городе Шахты. На момент взрыва в квартирах второго подъезда находились 55 человек, пятеро из них погибли. В настоящее время поисковые и аварийно-спасательные работы завершены.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ).

Взрыв бытового газа в жилом доме в городе Шахты

6 фотографий
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Шахты, Ростовская область

Новости по теме

В России
Задержан гендиректор производителя водки "Пять озер" и "Хаски"Задержан гендиректор производителя водки "Пять озер" и "Хаски"
В "Алкогольной сибирской группе" заявили, что это не связано с его работой в компанииПодробнее
 В Кремле прокомментировали слухи о предотвращении покушения на Путина в СербииВ Кремле прокомментировали слухи о предотвращении покушения на Путина в Сербии
Ранее в прессе появились сообщения о задержании молодого человека, готовившего теракт в день приезда президента РФПодробнее
 Путин распорядился расселить пострадавший от взрыва газа дом в МагнитогорскеПутин распорядился расселить пострадавший от взрыва газа дом в Магнитогорске
Президент оценил предстоящие затраты в 1 - 1,3 млрд рублейПодробнее
 Экс-начальник сегежской колонии и его заместитель осуждены за превышение полномочийЭкс-начальник сегежской колонии и его заместитель осуждены за превышение полномочий
Ранее активист Ильдар Дадин заявлял о пытках и угрозах убийством со стороны администрации сегежской колонии, в которой он отбывал наказаниеПодробнее
На заводе в Ленобласти произошел взрывНа заводе в Ленобласти произошел взрыв
По данным источника, пострадали три человека, в здании начался пожарПодробнее
 ФСИН опровергла сообщения об облегченных условиях содержания УлюкаеваФСИН опровергла сообщения об облегченных условиях содержания Улюкаева
В СМИ сообщалось, что экс-министр содержится в медсанчасти, с трехразовым питанием, тихим часом и без необходимости ходить на зарядку, перекличку или работуПодробнее
 BlaBlaCar начал предоставлять в России услуги по поиску автобусных перевозокBlaBlaCar начал предоставлять в России услуги по поиску автобусных перевозок
Забронировать место можно через BlaBlaCar, а выкупить билет будет возможно у водителя при посадке на автобусПодробнее
 Опознаны все пять погибших при взрыве газа в ШахтахОпознаны все пять погибших при взрыве газа в Шахтах
Окончательное решение о том, пригоден ли пострадавший дом к проживанию, пока не принятоПодробнее
 Обнаружено тело пятого погибшего при взрыве газа в городе ШахтыОбнаружено тело пятого погибшего при взрыве газа в городе Шахты
Спасатели завершили поисковые работыПодробнее
 Число погибших при взрыве газа в доме в Шахтах выросло до четырехЧисло погибших при взрыве газа в доме в Шахтах выросло до четырех
Остается неизвестной судьба еще одного человекаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 16 января6 фото
16 января
Фотохроника 16 января
Международный автосалон в Детройте10 фото
16 января
Международный автосалон в Детройте
Лучшие фото недели10 фото
11 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ ЕС согласовали санкции против подозреваемых в отравлении СкрипаляВ РоссииПутин распорядился расселить пострадавший от взрыва газа дом в МагнитогорскеВ РоссииЗадержан гендиректор производителя водки "Пять озер" и "Хаски"В РоссииЭкс-начальник сегежской колонии и его заместитель осуждены за превышение полномочийСпортГлава "Газпром нефти" Дюков стал единственным кандидатом в президенты РФСВ РоссииФСИН опровергла сообщения об облегченных условиях содержания Улюкаева

Рашников заявил о готовности ММК финансировать расселение дома в Магнитогорске

Фотохроника 16 января

Фотохроника 16 января6 фото

ОКР призвал отправить Зубкова в отставку с поста главы Федерации бобслея России

Мосгорсуд отменил арест денег бывшего полпреда Кадырова на Украине

Cadillac анонсировал первую полностью электрическую модель

Татарский певец Ильгам Шакиров умер на 84-м году жизни

ФСИН разрешит правозащитникам снимать заключенных только на аппаратуру колоний и СИЗО

Сотрудников РЖД обвинили во взятках за незаконное продление сроков службы вагонов

В ЕС согласовали санкции против подозреваемых в отравлении Скрипаля

В ЕС согласовали санкции против подозреваемых в отравлении СкрипаляОфициальное заявление в ЕС сделают только после заседания Совета по иностранным делам 21 января Подробнее

Дело о разжигании ненависти через приложение Zello прекращено после декриминализации 282 статьи

Журналистку Бойко депортировали из РФ и арестовали на Украине

"Интерфакс" представил первый рейтинг вузов, которые готовят госслужащих

Задержан гендиректор производителя водки "Пять озер" и "Хаски"

Задержан гендиректор производителя водки "Пять озер" и "Хаски"В "Алкогольной сибирской группе" заявили, что это не связано с его работой в компании Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');