Похороны погибших при взрыве газа в Шахтах пройдут в четверг и пятницу

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Пятерых жертв взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Шахтах похоронят 17 и 18 января, сообщает пресс-служба администрации города.

В четверг пройдет прощание с Викторией Лариковой и Людмилой Власовой. "Сегодня в Кашарский район доставлено тело Виктории Лариковой. Несмотря на то, что последние десять лет она жила в городе Шахты, предать ее земле родственники решили на родине - на хуторе Новодонецком. Похороны Людмилы Власовой назначены на 11 часов 17 января на кладбище поселка Каменоломни", - говорится в сообщении

На следующий день в последний путь проводят семью Пашутиных. "Ольгу, Владимира и их 23-летнюю дочь Татьяну похоронят на новом кладбище города Шахты. Отпевание пройдет 18 января в 14.00 в Покровском кафедральном соборе", - сообщили в пресс-службе.

Ранее власти города заявили о том, что администрация берет на себя все затраты по организации похорон погибших.

14 января взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном доме в городе Шахты. На момент взрыва в квартирах второго подъезда находились 55 человек, пятеро из них погибли. В настоящее время поисковые и аварийно-спасательные работы завершены.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ).