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Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в многоэтажке в Шахтах

Есть обновление от 11:21

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области, в результате которого погиб один человек, сообщил представитель следственного управления СК РФ по Ростовской области на заседании оперативного штаба в понедельник.

"Дело возбуждено по факту причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ - ИФ). СК осуществляет воздушную съемку, работает следственная группа", - сказал представитель ведомства.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области утром в понедельник. В результате произошло обрушение с девятого по восьмой этажи.

Эпицентр взрыва в жилом доме находился в квартире на девятом этаже, сообщили ранее в пресс-службе МЧС РФ. "Предварительно произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на девятом этаже девятиэтажного кирпичного дома", - сказали в пресс-службе.

По последним данным, семь человек спасены, один погиб, судьба четверых неизвестна. МЧС эвакуировало всех жильцов дома - 140 человек.

Взрыв бытового газа в жилом доме в городе Шахты

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Теги: Шахты, Ростовская область

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