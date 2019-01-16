Опознаны все пять погибших при взрыве газа в Шахтах

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Все пятеро погибших при взрыве газа в многоквартирном доме в городе Шахты опознаны, сообщили агентству "Интерфакс" в аппарате администрации города.

"Родственники двух жертв, обнаруженных первыми, получили свидетельства о смерти - сегодня и завтра пройдут похороны. Семейную пару, тела которых обнаружили вчера, тоже опознали. Также сегодня опознали девушку, чье тело обнаружено утром - на процедуру опознания приехали ее сестра и дядя", - сказал представитель администрации.

Ранее сообщалось, что рано утром в среду спасатели в ходе разбора завалов обнаружили тело последней, пятой жертвы взрыва газа в многоквартирном доме в городе Шахты и завершили поисково-спасательные работы на месте обрушения.

Всего в спасательной операции было задействовано более 600 человек, 150 единиц техники (в том числе от МЧС РФ 280 человек и 65 ед. техники).

На момент взрыва в квартирах второго подъезда пострадавшего дома находилось 55 человек: 43 человека были эвакуированы, 7 человек спасены, из них 2 госпитализированы, включая двухлетнего ребенка, 5 человек в общей сложности погибли.

Окончательное решение о том, пригоден ли к проживанию пострадавший дом, будет принято не ранее 18 января; до этого жильцов не пустят в их квартиры, сообщил в среду представитель управления информационной политики правительства Ростовской области.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, частично разрушенный взрывом газа дом в Шахтах подлежит восстановлению.

Как сообщалось ранее, взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области утром 14 января. Эпицентр взрыва находился на девятом этаже. По данным горадминистрации, разрушены четыре и повреждены 16 квартир на восьмом и девятом этажах одного из подъездов.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ).

16 января в городе Шахты объявлен траур.