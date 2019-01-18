Выписана из больницы девочка, пострадавшая при взрыве газа в Шахтах

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Врачи выписали девочку, пострадавшую при взрыве газа в многоквартирном доме в городе Шахты, ее отец остается в больнице, сообщили в пятницу агентству "Интерфакс" в пресс-службе Минздрава Ростовской области.

"Ребенок, пострадавший при взрыве газа в Шахтах, выписан из областной детской клинической больницы на амбулаторное лечение. Состояние ребенка удовлетворительное, необходимая медицинская помощь оказана в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пострадавший мужчина продолжает лечение в травматологическом отделении Городской больницы скорой медицинской помощи. Состояние пациента относительно удовлетворительное, в динамике с улучшением. Необходимую медицинскую помощь пациент получает в полном объеме, ориентировочные сроки дальнейшего лечения в стационаре - десять дней.

Взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области утром 14 января. На момент взрыва в квартирах второго подъезда пострадавшего дома находилось 55 человек: 43 человека были эвакуированы, семь человек спасены, из них двое госпитализированы. Погибли пять человек.

Эпицентр взрыва находился на девятом этаже. По данным горадминистрации, разрушены четыре и повреждены 16 квартир на восьмом и девятом этажах одного из подъездов.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ).

16 января в городе был объявлен траур.