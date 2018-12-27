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Москва

Под Москвой ликвидирована лаборатория, производившая 25 тыс. таблеток "синтетики" в сутки

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские ликвидировали в Московской области крупную лабораторию по производству синтетических наркотиков, сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Кроме того, в частном доме в Московской области обнаружена подпольная нарколаборатория, где изъяты емкости с порошкообразным веществом весом около 30 килограммов, канистры с жидкостью, электронные весы, респираторы и оборудование для изготовления таблеток. Все изъятое направлено на исследование", - рассказала она.

"По имеющимся данным, в лаборатории производилось в среднем 25 тысяч таблеток МДМА в сутки. С целью дальнейшего сбыта наркотики перевозились железнодорожным и воздушным транспортом в различные регионы России", - отметила Волк.

По данным МВД РФ, произведенные наркотические вещества распространялись межрегиональной организованной группой с помощью интернет-магазина. Сотрудниками полиции были выявлены организаторы и курьеры, участвовавшие в сбыте наркотиков.

"Оперативниками выявлены и организаторы интернет-магазина. В отношении троих фигурантов следственным отделом Астраханского ЛО МВД России на транспорте УТ МВД России по ПФО возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов - ИФ). В их квартирах проведены обыски, в ходе которых изъято более 9 килограммов МДМА и метамфетамина, а также 1,5 килограмма гашиша и марихуаны", - добавила Волк.

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Теги: Подмосковье, МВД России
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