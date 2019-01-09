МВД предложило ввести штрафы до 1 млн рублей за рекламу наркотиков в интернете

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - МВД РФ предлагает штрафовать граждан за рекламу наркотиков в интернете на сумму до 1 млн рублей, следует из соответствующего законопроекта, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроектом предлагается дополнить соответствующую статью Кодекса об административных нарушениях санкциями за пропаганду и рекламу наркотиков через интернет.

Документ также предусматривает ответственность за данное нарушение для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - от 50 до 100 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток, для юридических лиц до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Ранее сообщалось, что МВД предлагает ввести административное наказание за рекламу наркотических средств в интернете, а также повысить размеры штрафов для операторов, не блокирующих такую информацию.