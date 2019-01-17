После пожара в типографии в Петербурге возбудили уголовное дело

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Главное следственное управление СКР по Петербургу возбудило уголовное дело после пожара с погибшим и пострадавшими в здании типографии на Ленинском проспекте, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"Из материалов уголовного дела следует, что днем 17 января 2019 года в газетном комплексе, расположенном в доме 139 по Ленинскому проспекту, произошел пожар, в ходе которого погиб неизвестный человек. После ликвидации пожара сотрудниками ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщали в пресс-службе МЧС РФ, горение происходило на втором и третьем этаже АО "Санкт-Петербургский газетный комплекс". Из горящего здания эвакуировали более 30 человек. Пожар охватил площадь в 100 кв. м. с последующим обрушением перекрытий между 2 и 3 этажами на площади 60 кв м.

МЧС сообщило, что в 18:15 открытое горение в типографии было ликвидировано.