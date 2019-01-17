Пожар в петербургской типографии локализован

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Пожар в типографии в Санкт-Петербурге локализован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Технологический пожар на втором и третьем этаже в четырехэтажном здании ОАО "Санкт-Петербургский газетный комплекс" локализован на площади ста квадратных метров", - сказали в ведомстве.

Проводятся поисково-спасательные работы, добавили там.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ "Интерфаксу" сообщили, что в результате пожара один человек погиб и трое пострадали.

Пожар произошел в здании по адресу: Кировский район, Ленинский пр., д. 139. Возгоранию присвоен второй номер сложности. Из горящего здания были эвакуированы более 30 человек.

Площадь пожара составила сто квадратных метров, рухнуло перекрытие между вторым и третьим этажами на площади 60 квадратных метров.