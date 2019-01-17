Один человек погиб и трое пострадали на пожаре в Санкт-Петербурге

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - При пожаре в здании Санкт-Петербургского газетного комплекса погиб человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Пострадали три человека и один погиб", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, в 15:54 поступил сигнал о пожаре в здании типографии по адресу: Кировский район, Ленинский пр., д. 139. Возгоранию присвоен второй номер сложности. Из горящего здания были эвакуированы более 30 человек.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что в горящем здании рухнули перекрытия. "Пожар охватил площадь в сто квадратных метров с последующим обрушением перекрытий между вторым и третьим этажами на площади 60 квадратных метров".

К тушению привлечены 105 человек личного состава и 23 единицы техники.