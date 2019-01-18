Скворцова заявила о возможной выписке спасенного в Магнитогорске младенца уже в феврале

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Пострадавшего в Магнитогорске ребенка могут выписать из московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в феврале, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Год ребенку будет в феврале, тогда можно будет думать о выписке и продолжении лечения в амбулаторных условиях", - сказала Скворцова в пятницу журналистам.

По ее словам, сейчас состояние мальчика изменилось в лучшую сторону - "это другой малыш, улыбающийся, активно начинает говорить первые слова, эмоционально реагирует на маму, играет".

Она сказала, что "оперировать ножку не надо", ребенок переведен в обычную палату. "Пальчики на ноге у него розовые, сохранные, правая ножка будет такая же здоровая, как левая", - отметила Скворцова.

Министр добавила, что и его мама чувствует себя в психологическом отношении лучше.

Президент НИИ Леонид Рошаль сообщил, что ребенок находится в одноместной палате, отдельная кровать есть и у его мамы.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Взрыв полностью разрушил подъезд, под завалами оказались десятки человек. Погибли 39 человек; почти всех опознали родственники.

Кроме того, были госпитализированы шесть человек, в том числе 11-месячный младенец, который провел под завалами более 35 часов. В крайне тяжелом состоянии ребенок был эвакуирован в Москву, в ведущий центр детской хирургии и травматологии. У малыша были диагностированы серьезные обморожения конечностей, закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени и общее переохлаждение.