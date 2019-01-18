Последняя проверка загоревшегося офисного центра в Перми выявила нарушения

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Последняя проверка на соблюдение требований пожарной безопасности офисного центра в Перми, где накануне произошел пожар с 14 пострадавшими, проводилась МЧС весной 2013 года.

"Был выявлен ряд нарушений", - сказал замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю Сергей Пагин журналистам в пятницу, не уточнив подробностей.

По его словам, после этого собственник здания заключил договор с профильной коммерческой компанией "на оценку пожарных рисков". Он пояснил, что профильная компания в 2013 годы выдала соответствующее заключение, которое было действительно в течение трех лет - до 2016 года. "Следовательно, с 2013 по 2016 годы органы пожнадзора не имели права проводить там проверки", - отметил он.

Следующая плановая проверка офисного центра, проводимая органами пожарного надзора, с учетом "надзорных каникул" (завершились 31 декабря 2018 года - ИФ) была запланирована на сентябрь 2019 года. В связи с инцидентом Пагин не исключает, что может быть решен вопрос о проведении внеплановой проверки.

Начальник краевого главка МЧС Андрей Бабинцев сообщил в ходе брифинга, что информация о пожаре поступала от граждан, однако, по предварительным данным, в момент возгорания система оповещения сработала и прозвучало сообщение об эвакуации. "В какой момент пожара она сработала, необходимо разбираться", - добавил Бабинцев.

Между тем один из арендаторов офисных помещений сообщил журналистам, что в момент происшествия на номера экстренных служб было трудно дозвониться. "Мы звонили по номеру 101, не могли дозвониться, был сброс", - сказал он.

Пожар в офисном центре по улице Монастырская, 12А в Перми произошел днем в четверг. Спасатели эвакуировали 50 человек, 15 из них были спасены с помощью пожарных лестниц.

По данным регионального министерства здравоохранения, в результате инцидента пострадали 14 человек, госпитализация потребовалась шестерым из них. Среди госпитализированных пострадавших была беременная женщина. В этот же день в больнице она родила ребенка.

По данным МЧС, очаг возгорания был обнаружен в танцевальной студии на третьем этаже, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Предварительная причина пожара - нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

Проверкой инцидента занялась прокуратура. Пермская полиция возбудила уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 219 УК РФ).

В здании располагаются несколько кафе, магазин, стоматологическая клиника, редакция одного из местных СМИ, творческая мастерская и офисы других компаний.