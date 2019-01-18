В Перми завели уголовное дело после пожара в офисном здании

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Пермская полиция в рамках уголовного дела устанавливает обстоятельства возгорания в офисном центре, в результате которого пострадали более десяти человек.

"По факту нарушения требований пожарной безопасности сотрудниками следственной части управления МВД России по городу Перми возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Ведется следствие", - говорится в пресс-релизе регионального управления МВД в пятницу.

По данным полиции, во время пожара пострадали десять человек, шесть из них были госпитализированы. В свою очередь краевой Минздрав сообщал о 14 пострадавших.

Пожар в офисном центре по улице Монастырская, 12А произошел днем 17 января. Спасатели эвакуировали 50 человек.

По данным МЧС, очаг возгорания был обнаружен в танцевальной студии на третьем этаже, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Предварительная причина пожара - нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

Среди госпитализированных пострадавших была беременная женщина. В этот же день она родила ребенка в родильном отделении больницы. Остальные пострадавшие отказались от госпитализации, либо им была оказана помощь на месте.

В здании располагаются несколько кафе, магазин, офисы компаний, стоматологическая клиника.