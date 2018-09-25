В "Единой России" признали влияние пенсионной реформы на результаты партии на выборах

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В руководстве "Единой России" заявили, что в ряде регионов представители партии не смогли через разъяснительную работу преодолеть негатив в освещении пенсионной реформы и это сказалось на итогах выборов.

"На снижение результата партии на выборах повлиял общий негативный информационный фон, связанный с темой изменения пенсионного законодательства", - сказал секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак на заседании президиума Генсовета во вторник.

По его словам, объем разъяснительной работы со стороны "Единой России" в некоторых регионах оказался недостаточным.

Турчак сообщил, что на следующем заседании президиума Генсовета будут приняты кадровые решения по итогам выборов в регионах.

Секретарь Генсовета "ЕР" указал на "недоработку со стороны региональных отделений и штабов в части коммуникации кандидатов с избирателями". "Закономерность простая: на территориях с большим количеством встреч наших кандидатов с жителями результат оказался высоким, и наоборот - там, где количество встреч было минимальным, результат неудовлетворительный", - сказал он.

В качестве примера Турчак привел ситуацию в Хакасии, где, отметил он, было за весь период проведено 450 встреч. "При этом в Республике Саха (Якутия) - 13 тысяч 800", - сравнил он.

"Мы будем вводить системный мониторинг встреч депутатов всех уровней с избирателями", - сообщил политик.

Он также назвал "немаловажным фактором" то, что в ряде регионов, например, в Великом Новгороде, Архангельске, Хакасии выборная инфраструктура была сформирована не на базе местных и первичных отделений. "Мы обязательно проведем аудит состояния первичной партийной сети в региональных отделениях, которым предстоят выборы", - подчеркнул секретарь Генсовета партии.

При этом он признал, что в некоторых регионах не удалось провести "эффективную сшивку общепартийной кампании и кампаний одномандатников".

Он также увидел "важную закономерность" во взаимосвязи уровня явки на выборах с уровнем поддержки партии.

"Единая Россия" показала лучшие результаты там, где явка была наиболее высокая. (...) Явка в Кемеровской, Ростовской областях и Республике Калмыкия составила 66%, 45,5% и 54,6%, соответственно. Эти же регионы показали наибольшие результаты за "Единую Россию". (...) Напротив, явка в Забайкалье составила 22%, а в Иркутской области - 26%. В этих регионах результаты партии наиболее низкие", - заявил Турчак.

Он отметил, что в среднем по всем выборным регионам в состав фракций "Единой России" на региональном уровне и на уровне административных центров вошло 63,5% избранных депутатов. "Результат хороший", - сказал он.

В Единый день голосования 9 сентября состоялись 84 избирательные кампании в 53 субъектах РФ.

Напряженная борьба развернулась на выборах губернаторов четырех российских регионов - Приморского и Хабаровского края, Республики Хакасия, а также Владимирской области. Там победителя определить в первом туре не удалось.

Второй тур выборов

16 сентября в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 100% бюллетеней действующий губернатор Андрей Тарасенко ("Единая Россия") набрал 49,55% голосов против 48,06% у кандидата от КПРФ Андрея Ищенко. Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях. В крайизбирком поступило свыше двухсот жалоб на нарушения. 20 сентября избирательная комиссия Приморского края отменила результаты выборов. В течение трех месяцев должно состояться повторное голосование - до 16 декабря.

Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин по итогам второго тура выборов губернатора Владимирской области 23 сентября победил с результатом в 57,03% голосов, опередив действующего губернатора Светлану Орлову.

Согласно предварительным итогам второго тура выборов в Хабаровском крае, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрал 69,57% голосов избирателей, в то время как возглавлявший регион с 2009 года Вячеслав Шпорт получил только 27,97% голосов.

В Хакасии второй тур выборов пройдет 7 октября, в нем примут участие кандидаты от "Справедливой России" и КПРФ Андрей Филягин и Валентин Коновалов. Руководитель республики Виктор Зимин снял свою кандидатуру.