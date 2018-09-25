Главные новости
В РоссииГосдума ввела уголовную ответственность за увольнение предпенсионеровВ РоссииПогибшие при крушении Ил-20 представлены к награждению орденами МужестваВ РоссииСообщения о "наказании" КПРФ и ЛДПР за итоги выборов назвали провокацией
В России Пенсионная реформа

В "Единой России" признали влияние пенсионной реформы на результаты партии на выборах

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В руководстве "Единой России" заявили, что в ряде регионов представители партии не смогли через разъяснительную работу преодолеть негатив в освещении пенсионной реформы и это сказалось на итогах выборов.

"На снижение результата партии на выборах повлиял общий негативный информационный фон, связанный с темой изменения пенсионного законодательства", - сказал секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак на заседании президиума Генсовета во вторник.

По его словам, объем разъяснительной работы со стороны "Единой России" в некоторых регионах оказался недостаточным.

Турчак сообщил, что на следующем заседании президиума Генсовета будут приняты кадровые решения по итогам выборов в регионах.

Секретарь Генсовета "ЕР" указал на "недоработку со стороны региональных отделений и штабов в части коммуникации кандидатов с избирателями". "Закономерность простая: на территориях с большим количеством встреч наших кандидатов с жителями результат оказался высоким, и наоборот - там, где количество встреч было минимальным, результат неудовлетворительный", - сказал он.

В РоссииВ Кремле увидели элементы неожиданности в итогах второго тура региональных выборовЧитать подробнее

В качестве примера Турчак привел ситуацию в Хакасии, где, отметил он, было за весь период проведено 450 встреч. "При этом в Республике Саха (Якутия) - 13 тысяч 800", - сравнил он.

"Мы будем вводить системный мониторинг встреч депутатов всех уровней с избирателями", - сообщил политик.

Он также назвал "немаловажным фактором" то, что в ряде регионов, например, в Великом Новгороде, Архангельске, Хакасии выборная инфраструктура была сформирована не на базе местных и первичных отделений. "Мы обязательно проведем аудит состояния первичной партийной сети в региональных отделениях, которым предстоят выборы", - подчеркнул секретарь Генсовета партии.

При этом он признал, что в некоторых регионах не удалось провести "эффективную сшивку общепартийной кампании и кампаний одномандатников".

Он также увидел "важную закономерность" во взаимосвязи уровня явки на выборах с уровнем поддержки партии.

"Единая Россия" показала лучшие результаты там, где явка была наиболее высокая. (...) Явка в Кемеровской, Ростовской областях и Республике Калмыкия составила 66%, 45,5% и 54,6%, соответственно. Эти же регионы показали наибольшие результаты за "Единую Россию". (...) Напротив, явка в Забайкалье составила 22%, а в Иркутской области - 26%. В этих регионах результаты партии наиболее низкие", - заявил Турчак.

Он отметил, что в среднем по всем выборным регионам в состав фракций "Единой России" на региональном уровне и на уровне административных центров вошло 63,5% избранных депутатов. "Результат хороший", - сказал он.

В Единый день голосования 9 сентября состоялись 84 избирательные кампании в 53 субъектах РФ.

В РоссииКПРФ и ЛДПР создадут коалиционное правительство в трех регионахКПРФ и ЛДПР создадут коалиционное правительство в трех регионахЧитать подробнее

Напряженная борьба развернулась на выборах губернаторов четырех российских регионов - Приморского и Хабаровского края, Республики Хакасия, а также Владимирской области. Там победителя определить в первом туре не удалось.

Второй тур выборов

16 сентября в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 100% бюллетеней действующий губернатор Андрей Тарасенко ("Единая Россия") набрал 49,55% голосов против 48,06% у кандидата от КПРФ Андрея Ищенко. Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях. В крайизбирком поступило свыше двухсот жалоб на нарушения. 20 сентября избирательная комиссия Приморского края отменила результаты выборов. В течение трех месяцев должно состояться повторное голосование - до 16 декабря.

Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин по итогам второго тура выборов губернатора Владимирской области 23 сентября победил с результатом в 57,03% голосов, опередив действующего губернатора Светлану Орлову.

Согласно предварительным итогам второго тура выборов в Хабаровском крае, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрал 69,57% голосов избирателей, в то время как возглавлявший регион с 2009 года Вячеслав Шпорт получил только 27,97% голосов.

В Хакасии второй тур выборов пройдет 7 октября, в нем примут участие кандидаты от "Справедливой России" и КПРФ Андрей Филягин и Валентин Коновалов. Руководитель республики Виктор Зимин снял свою кандидатуру.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Единая Россия

Новости по теме

В России
"Аэрофлот" внес в "черный список" первых авиадебоширов"Аэрофлот" внес в "черный список" первых авиадебоширов
Трое нарушителей не смогут пользоваться услугами авиакомпании на протяжении годаПодробнее
 Погибшие при крушении Ил-20 представлены к награждению орденами МужестваПогибшие при крушении Ил-20 представлены к награждению орденами Мужества
Минобороны оказывает помощь семьям погибшихПодробнее
 Роспотребнадзор анонсировал введение наказания за фальсификацию пищевых продуктовРоспотребнадзор анонсировал введение наказания за фальсификацию пищевых продуктов
Глава ведомства Анна Попова констатировала, что современная продукция может иметь вкус и запах настоящей, но оставаться фальсификатомПодробнее
 Госдума запретила НКО-иноагентам проводить антикоррупционную экспертизу законовГосдума запретила НКО-иноагентам проводить антикоррупционную экспертизу законов
Международные и иностранные организации не смогут больше быть независимыми экспертами с аккредитацией МинюстаПодробнее
Сообщения о "наказании" КПРФ и ЛДПР за итоги выборов назвали провокациейСообщения о "наказании" КПРФ и ЛДПР за итоги выборов назвали провокацией
Ранее "Ведомости" писали, что эти партии, с точки зрения администрации президента, перешли красную черту и могут разделить судьбу внесистемной оппозицииПодробнее
 Террористы вместо отъезда в Сирию стали создавать ячейки в РФТеррористы вместо отъезда в Сирию стали создавать ячейки в РФ
По информации Национального антитеррористического комитета, главари группировок приказали своим сторонникам готовить теракты в регионах пребыванияПодробнее
 Госдума ввела уголовную ответственность за увольнение предпенсионеровГосдума ввела уголовную ответственность за увольнение предпенсионеров
Документ предусматривает наказание в виде штрафа или обязательных работПодробнее
 Кандидат в губернаторы Хакасии от КПРФ не будет сниматься в выборовКандидат в губернаторы Хакасии от КПРФ не будет сниматься в выборов
Второй тур выборов губернатора пройдет 7 октябряПодробнее
 Суд вновь отправил Навального под арест на 20 сутокСуд вновь отправил Навального под арест на 20 суток
Оппозицинера задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал прежний арестПодробнее
 Минобороны РФ представило новые доказательства вины ВВС Израиля в гибели Ил-20Минобороны РФ представило новые доказательства вины ВВС Израиля в гибели Ил-20
Игорь Конашенков подчеркнул, что под угрозой из-за действий F-16 оказались не только военные, но и гражданские самолетыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 24 сентября6 фото
24 сентября
Фотохроника 24 сентября
Лучшие фото недели10 фото
21 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 21 сентября6 фото
21 сентября
Фотохроника 21 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГосдума ввела уголовную ответственность за увольнение предпенсионеровВ РоссииПогибшие при крушении Ил-20 представлены к награждению орденами МужестваВ РоссииСообщения о "наказании" КПРФ и ЛДПР за итоги выборов назвали провокациейВ РоссииТеррористы вместо отъезда в Сирию стали создавать ячейки в РФВ миреЕС создаст юрлицо для финансовых расчетов с ИраномМоскваПочти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные сутки

Трамп пообещал восстановить дополнительные санкции против Ирана 5 ноября

США ввели санкции против жены президента Венесуэлы и руководства этой страны

Прокуратура потребовала завести дела против виновников мусорного коллапса в Челябинске

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестПервые фото с астероида, родная планета Спока и осьминоги под экстази Подробнее

Самый "Улетный пандус" выберут в Карачаево-Черкесии

Дело лидера карельского "Мемориала" о насилии над приемной дочерью направлено в суд

Глава Пенсионного фонда рассказал в Госдуме о "дворцах" ПФР

Каноническая УПЦ потребовала от экзархов Константинополя покинуть ее территорию

Каноническая УПЦ потребовала от экзархов Константинополя покинуть ее территориюСинод УПЦ объявил, что дятельность американского и канадского экзархов нарушает межконфессиональный мир на Украине Подробнее

Туроператоры рассказали, в каких странах россияне быстрее получат визу США

Китай не разрешил американскому военному кораблю зайти в порт Гонконга

В "Единой России" признали влияние пенсионной реформы на результаты партии на выборах

"АвтоВАЗ" проведет делистинг

"АвтоВАЗ" проведет делистингГлава "Ростеха" Чемезов отметил, что сейчас компания проходит процедуру рекапитализации Подробнее

Бывшему вице-президенту "Росгосстраха" Хачатурову переквалифицировали обвинение

Касаткина вышла в третий круг турнира в Китае

Авиадебошира задержали в аэропорту Новосибирска за угрозы взорвать самолет

ЦБ РФ не увидел проблем в снижении доли нерезидентов в ОФЗ до 25%

Пушилин сдал 18 томов подписей для регистрации кандидатом на пост главы ДНР

"Аэрофлот" внес в "черный список" первых авиадебоширов

"Аэрофлот" внес в "черный список" первых авиадебошировТрое нарушителей не смогут пользоваться услугами авиакомпании на протяжении года Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');