Останки древней женщины с искусственной деформацией черепа и шеи нашли в Ингушетии

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Многочисленные кости диких животных и человеческие останки, относящиеся к бронзовому веку, обнаружены при раскопках в Назрани. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в Археологическом центре имени Евгения Крупнова.

"На территории Гамурзиевского городища, занимающего вершину и склоны возвышенности в междуречье Назранки и Сунжи, выявлено большое количество хозяйственных ям. В них обнаружены человеческие останки, которые, наряду с многочисленными костями диких и домашних животных, керамикой, бронзовыми наконечниками стрел и женскими украшениями, относятся, по предварительным данным, к бронзовому веку", - рассказал представитель центра.

При этом он отметил, что большой интерес вызывает уникальная находка - женский скелет с искусственной деформацией черепа и шеи, который датируется IV-VI вв. н.э.

Данная традиция, как показывают находки с разных континентов, была распространена у многих народов мира, в числе которых - сарматы, аланы, гунны и другие.

"История знает немало примеров целенаправленного изменения формы головы. Речь идет о бинтовой, кольцевой и других деформациях черепа, когда еще в младенчестве путем многократного бинтования голове ребенка придавалась вытянутая форма. Такие повязки дети носили, как минимум, в течение нескольких первых лет жизни", - пояснил собеседник агентства.

По его мнению, деформация головы могла служить признаком особого статуса человека, его благородного происхождения, что наделяло его привилегиями в обществе. Это подтверждается и тем, что у алан (предков ингушей) деформации черепа распространены именно среди элиты.

Для человека архаической культуры, который не обладал знаниями и возможностью фиксировать историю письменно, изучать и взвешивать факты, наиболее авторитетным было прошлое его предков, убежденность в священности всего, чем они занимались и что создавали. Поэтому все, чему следовал представитель молодого поколения, было копией поведения его предков. Таким же остаточным социальным "нормативом" и была деформация черепа, о которой сегодня свидетельствуют археологические находки.

Исследование Гамурзиевского городища ГКУ "Археологический центр им.Е.И.Крупнова" Ингушетии проводит совместно с сотрудниками ООО "Институт археологии Кавказа".