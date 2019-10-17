При прокладке трубопровода в Калужской области нашли человеческие кости

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Человеческие кости обнаружены при прокладке водной магистрали в Боровском районе Калужской области, сообщает СУ СКР по региону.

Останки людей были найдены накануне во время работ в деревне Комлево. Речь идет о костях двух неизвестных людей. По предварительным данным, на этом месте ранее располагалась церковь, говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Назначена экспертиза по определению принадлежности костных останков и установлению давности захоронения.