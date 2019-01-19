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Москва

Метель в Москве стала причиной задержки ряда рейсов в аэропортах

Есть обновление от 02:24

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - На Москву в ночь на субботу вновь обрушилась метель, в аэропортах задержаны четыре десятка рейсов.

Как сообщили "Интерфаксу" в авиадиспетчерских службах московской воздушной зоны, московские аэропорты работают штатно несмотря на непогоду.

"Тем не менее, возможны кратковременные задержки рейсов. Их провоцируют работы по расчистке аэродромов и обработки самолетов", - сказал собеседник агентства.

Аэродромные службы второй день подряд работают в усиленном режиме.

"Полосы обрабатываются, рулежки, перроны. Все регулярно очищается от снега и наледи. Самолеты обрабатываются перед вылетом", - сказал он.

Тем временем, по данным сервиса "Яндекс.Расписание", в аэропортах Москвы задержано уже порядка 40 рейсов. Среди них 32 в "Шереметьево", 1 по "Внуково", 5 в "Домодедово". Еще по 7 рейсов соответственно отменены в двух последних аэропортах.

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Теги: Москва, Россия

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