В начале января москвичи смогут увидеть звездопад и лунное затмение

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Звездный дождь и лунное затмение можно будет увидеть в Москве в начале 2019 года, своих пиков они достигнут 4 и 21 января, сообщает портал столичной мэрии.

Первым будет метеорный поток Квадрантиды. "Январский звездопад обещает стать одним из самых ярких в наступающем году. В ночь на 4 января можно будет наблюдать до 120 падающих звезд в час. При благоприятной погоде метеоры получится увидеть без специального оптического оборудования. Помешать наблюдению может только облачность", - говорится в сообщении со ссылкой на данные Московского планетария.

Первое в этом году полное лунное затмение можно будет увидеть 21 января. Начнется оно в 06:34 и завершится в 09:51 по московскому времени. Полностью диск Луны уйдет в тень от Земли в 08:12. Для наблюдений могут понадобиться телескопы и бинокли, но при удачной погоде рассмотреть Луну можно будет и без специальной оптики.

Ежегодный метеорный поток Квадрантиды является одним из самых ярких звездопадов года наравне с такими потоками-гигантами, как Геминиды (в декабре) и Персеиды (в августе).

Затмения Луны происходят в полнолуние, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. В момент, когда Земля отбрасывает тень на Луну, она приобретает красноватый оттенок, из-за чего это явление еще называют кровавой Луной.