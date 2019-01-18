Власти Шахт решили восстановить многоэтажку после взрыва газа

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Многоэтажный дом в городе Шахты Ростовской области, в котором в понедельник утром произошел взрыв газа, будет восстановлен, сообщили агентству "Интерфакс" в управлении информационной политики правительства Ростовской области.

"В настоящее время принято решение восстановить дом. Восстановительные работы еще не начались, ведутся работы по инструментальному обследованию домов по адресам ул.Хабарова 16 (пострадавший дом - ИФ) и ул.Хабарова, 18 (прилегающий к пострадавшему зданию дом - ИФ)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас специалистам предстоит оценить полный объем восстановительных работ.

Ранее сообщалось, что решение о пригодности для проживания дома, в котором произошел взрыв, будет принято после оценки специалистов.

Взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области утром 14 января. На момент взрыва в квартирах второго подъезда находились 55 человек, пятеро из них погибли, двое госпитализированы.

Эпицентр взрыва находился на девятом этаже. По данным горадминистрации, разрушены четыре и повреждены 16 квартир на восьмом и девятом этажах одного из подъездов.

Президент РФ Владимир Путин поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим. Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил после завершения спасательной операции провести полное обследование строения, чтобы в случае необходимости оказать финансовую поддержку жильцам по линии федерального правительства.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).