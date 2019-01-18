Все погибшие при взрыве газа в Шахтах похоронены

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Ростовской области похоронили всех погибших при взрыве газа в многоквартирном доме в городе Шахты.

"Сегодня, 18 января, в Покровском кафедральном соборе состоялось отпевание Ольги, Владимира и Татьяны Пашутиных, погибших в результате взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме N16 по улице Хабарова. Похоронили Пашутиных на новом кладбище города Шахты", - сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что похороны еще двух погибших прошли накануне. Викторию Ларикову предали земле в хуторе Новодонецком Кашарского района, а Людмилу Власову - в поселке Каменоломни.

Взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области утром 14 января. На момент взрыва в квартирах второго подъезда пострадавшего дома находились 55 человек: 43 человека были эвакуированы, семь человек спасены, из них двое госпитализированы. Погибли пять человек.

Эпицентр взрыва находился на девятом этаже. По данным горадминистрации, разрушены четыре и повреждены 16 квартир на восьмом и девятом этажах одного из подъездов. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ).

16 января в городе был объявлен траур.