Два землетрясения зарегистрированы вблизи Курил

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Два землетрясения зарегистрированы возле Курильских островов Сахалинской области в ночь на пятницу, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Первое землетрясение магнитудой 4,5 произошло с эпицентром в 102 км восточнее острова Матуа на глубине 61 км. Эпицентр второго землетрясения магнитудой 4,7 находился в 207 км юго-восточнее острова Симушир на глубине 60 км.

Оба сейсмических события в населенных пунктах Курил не ощутили, тревога цунами не объявлялась.