Землетрясение произошло на севере Байкала

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Землетрясение произошло в ночь на вторник в акватории озера Байкал в Северобайкальском районе Бурятии, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Согласно оперативным данным, 22 января в 1:19 по иркутскому времени подземный толчок был зафиксирован в точке с координатами 55.32 градуса северной широты 109.27 восточной долготы. Эпицентр находился в акватории озера в 50 км южнее города Северобайкальска - вблизи мыса Котельниковский, где находится самый горячий на Байкале источник термальных вод.

Энергетический класс сейсмического события 10,3, магнитуда по формуле для Байкальского региона 3,5.