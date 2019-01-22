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Землетрясение произошло на севере Байкала

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Землетрясение произошло в ночь на вторник в акватории озера Байкал в Северобайкальском районе Бурятии, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Согласно оперативным данным, 22 января в 1:19 по иркутскому времени подземный толчок был зафиксирован в точке с координатами 55.32 градуса северной широты 109.27 восточной долготы. Эпицентр находился в акватории озера в 50 км южнее города Северобайкальска - вблизи мыса Котельниковский, где находится самый горячий на Байкале источник термальных вод.

Энергетический класс сейсмического события 10,3, магнитуда по формуле для Байкальского региона 3,5.

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Теги: Россия, Байкал

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