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Один человек пострадал в результате хлопка бытового газа под Ульяновском

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Один человек пострадал в результате хлопка бытового газа в Ульяновской области, сообщает в воскресенье ГУ МЧС по региону.

Как уточняет ведомство, хлопок произошел в 20:40 (19:40 по Москве) в квартире на первом этаже многоэтажного жилого дома в поселке Ишеевка в Ульяновском районе.

"По предварительным данным, есть пострадавший", - говорится в сообщении. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству "Интерфакс", что пострадавший - ребенок 2013 года рождения, он не госпитализирован.

Конструкции здания не нарушены.

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Теги: Ульяновская область

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