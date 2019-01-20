Один человек пострадал в результате хлопка бытового газа под Ульяновском

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Один человек пострадал в результате хлопка бытового газа в Ульяновской области, сообщает в воскресенье ГУ МЧС по региону.

Как уточняет ведомство, хлопок произошел в 20:40 (19:40 по Москве) в квартире на первом этаже многоэтажного жилого дома в поселке Ишеевка в Ульяновском районе.



"По предварительным данным, есть пострадавший", - говорится в сообщении. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству "Интерфакс", что пострадавший - ребенок 2013 года рождения, он не госпитализирован.

Конструкции здания не нарушены.