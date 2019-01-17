Жильцов дома в Хакасии эвакуировали из-за утечки газа

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Спасатели Усть-Абаканска (Хакасия) эвакуировали из пятиэтажного дома 60 жильцов из-за утечки бытового газа, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике Хакасия в четверг.

"Бдительные жильцы обнаружили утечку бытового газа из газовой трубы снаружи пятиэтажного дома. Огнеборцы эвакуировали жильцов, энергетики обесточили дом. Силами полиции было организовано оцепление прилегающей территории и перекрытие улиц. Прибывшие на место специалисты службы газа в кратчайшие сроки устранили утечку газа", - говорится в релизе.

В настоящее время на месте работают руководители и специалисты министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Хакасии, а также аварийные бригады. Причины инцидента уточняются.