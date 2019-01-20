Двое пострадавших при взрыве газа в Дагестане в тяжелом состоянии

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим при взрыве газа в Махачкале (Дагестан), сообщила "Интерфаксу" представитель Минздрава региона Залина Муртазалиева.

"После взрыва бытового газа в Махачкале в ожоговое отделение Республиканской клинической больницы (РКБ) каретами скорой помощи доставили подростка 14 лет и мужчину 72 года. Их состояние оценивается как тяжелое. Наиболее сильные повреждения получил школьник, у него диагностировано более 70% ожогов тела, из них 50 % глубокие. На данный момент мальчик не транспортабелен. У мужчины более 30% ожогов тела", - сказала Муртазалиева.

Ранее сообщалось, что в частном доме в Махачкале произошел пожар, которому предшествовал хлопок газа. В результате девочка-подросток погибла, в тяжелом состоянии доставлены в ожоговое отделение республиканской клинической больницы пожилой человек и его несовершеннолетний внук. Также, по данным Минздрава, ожоги получил мужчина, который является отцом детей, он отказался от госпитализации.

По факту смерти несовершеннолетней во время пожара следственными органами возбуждено уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).