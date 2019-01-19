Власти согласились оплатить аренду квартир жильцам поврежденного дома в Шахтах

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Жильцы многоквартирного дома в городе Шахты (Ростовская область), где произошел взрыв газа, смогут временно арендовать жилье за счёт муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации города.

"Глава администрации города (Андрей Ковалев - ИФ) предложил рассмотреть вариант временного расселения пострадавших граждан в отдельные квартиры с мебелью и бытовой техникой на правах аренды в удобных для людей районах города. Оплачивать аренду жилья в этом случае будет администрация города", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что жители согласились с таким предложением и высказали ряд дополнительных пожеланий. В свою очередь, департамент экономики города проводит сейчас мониторинг рынка жилья.

По данным администрации города, в настоящее время в свои квартиры вернулись жильцы подъезда №1 девятиэтажного жилого дома по улице Хабарова, 16 (дом, в котором произошел взрыв газа - ИФ) и в подъездах №2 и №3 пятиэтажного жилого дома по улице Хабарова, 18 (прилегающий к пострадавшему зданию дом - ИФ).

"По-прежнему ограничен допуск граждан в подъезд №2 жилого дома № 16 (подъезд, в котором произошел взрыв газа - ИФ) и в подъезд №1 жилого дома №18 по улице Хабарова", - уточняется в сообщении.

Ранее со ссылкой на власти региона сообщалось, что многоэтажный дом в городе Шахты Ростовской области, в котором в понедельник утром произошел взрыв газа, будет восстановлен.

Взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области утром 14 января. На момент взрыва в квартирах второго подъезда находились 55 человек, пятеро из них погибли, двое госпитализированы.

Эпицентр взрыва находился на девятом этаже.

По данным горадминистрации, разрушены четыре и повреждены 16 квартир на восьмом и девятом этажах одного из подъездов.

Президент РФ Владимир Путин поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим. Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил после завершения спасательной операции провести полное обследование строения, чтобы в случае необходимости оказать финансовую поддержку жильцам по линии федерального правительства.

Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).