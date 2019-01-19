Российские военные сообщили о слежении за эсминцем США "Дональд Кук"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Российские военные отслеживают пребывание в Черном море эсминца США "Дональд Кук", сообщили в субботу в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

"Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия военно-морских сил США "Дональд Кук" сразу после его вхождения в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении центра.

"К непосредственному наблюдению за действиями американского военного корабля приступил сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый". Помимо этого, на всем протяжении пребывания эсминца УРО "Дональд Кук" в зоне ответственности Черноморского флота, за ним будет вестись слежение с помощью электронных и технических средств флота", - заявили российские военные.

По данным Национального центра управления обороной РФ, эскадренный миноносец "Дональд Кук" зашел в акваторию Черного моря в 20:50 мск.

В соответствии с положениями международной конвенции Монтрё, регламентирующей проход турецкими проливами для военных кораблей нечерноморских государств, время пребывания американского эсминца в Черном море не должно превысить 21 сутки, заявили в Национальном центре.

Эсминец "Дональд Кук" (DDG-75) оснащен 56 крылатыми ракетами "Томагавк" с дальностью действия 1600 км, а также системой противоракетной обороны "Иджис".

"Дональд Кук", наряду с эсминцами ВМС США "Карни", "Росс" и "Портер" размещены на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота. Вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии они являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Американские эсминцы нередко заходят в Черное море. Активность ВМС США в Черном море усилилась после начала кризиса на востоке Украины.

В Минобороны РФ заявляли, что у России на Черном море создана группировка, которая способна обеспечить защиту от всех угроз.

Черноморский флот России за последние годы получил три новых фрегата, шесть дизель-электрических подлодок и несколько малых ракетных кораблей. Все они оснащены крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".

Оборону черноморского побережья России обеспечивают передовые противокорабельные комплексы "Бал" и "Бастион".

Российские военные развернули в Крыму четыре дивизиона систем ПВО большой дальности С-400 "Триумф", а также несколько дивизионов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".